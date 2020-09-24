Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова считает, что только мэр может консолидровать и наладить работу депутатского корпуса.

Об этом она заявила в понедельник, 21 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

По мнению Татьяны Казаковой, сегодняшние сесиси городского совета похожи на «спектакль», так как мэру Николаева Александру Сенкевичу не удается объеденить депутатов и наладить работу между ними.

— То, что вы видите у нас на сессиях — это спектакль. На самом деле все депуаты очень разные. Их можно реально объеденить. Но, я еще раз подчеркиваю, так как все решения сессионные и все что касается бюджета на 90% зависит от городского головы, так как он задает тон работе. Вот каким будет наш новый мэр, все депутаты, какими бы они не были разными, вокруг него объеденятся, — заявила Татьяна Казакова.

Стоит отметить, что согласно статье 50 Закона Украины «О местном самоуправлении» именно сельского, поселкового, городского совета занимается подготовкой и организацией сессий.

Напомним, сегодня, 24 сентября из-за отсутствия кворума заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на следующий четверг, 2 октября.