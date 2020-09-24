По мнению представителя партии «Наш край», главы Николаевской облгосадминистрации 2010-2014 годов Николай Круглова, «Партия регионов» и «Наш край» схожи своей привязкой к конкретным областям.

Об этом он рассказал 21 сентября в эфире ток-шоу «Битва за город».

Отвечая на вопрос ведущего, чем «Наш край» отличается от «Партии регионов», которую он раньше представлял, Николай Круглов сказал, что них есть одна схожая особенность.

— У них есть одно общее — это наш край. И «Партия регионов» представляла регион каждый в отдельности — Николаевский, Херсонский, Львовский. Здесь каждый понимал, что нужно нести ответственность перед своим избирателем, в своем городе. И я уверен более, чем на 100%, что никому мы не нужны — ни во Львовской, ни в Херсонской, ни в Ивано-Франковской, ни в Закарпатье, абсолютно нет. Здесь наше жилище, здесь мы учились, здесь могилы наших предков. Здесь единственное место, где мы чувствуем себя своими, — сказал он.

Николай Круглов

Николай Круглов добавил, что в Украине не существует сугубо региональных партий, каковой себя позиционирует партия «Николаевцы». Все политические силы являются общеукраинскими.

— Областной партии нет. Есть областная организация. Так вот, областная организация должна зиждеться на людях, которые здесь живут, которые поддерживают программу, которые могут решать вопросы, чтобы не получилось так, как уже приезжали губернаторы, и говорили: «А что это за область?», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Николай Круглов отказался ответить на вопрос, является ли Россия страной агрессором в отношении Украины.