Норвегия заявила, что непрозрачные выборы и тайная «инаугурация» не придают Александру Лукашенко легитимности как новому президенту Беларуси.

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

— МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными, - заявил Аудун Халворсен.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Отметим, что также Польша не признает легитимность Лукашенко.