Депутаты Николаевского областного совета согласовали назначения Светлану Федорову главным врачом Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, в ходе сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

Отметим, во вторник, 21 июля, состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора коммунального некоммерческого предприятия «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета. Им стала руководитель больницы Светлана Федорова.

В ходе заседания сессии за назначение Светланы Федоровой единогласно проголосовали 33 депутата.

Напомним, 25 сентября в ходе сессии Николаевского областного совета главный государственный санитарный врач области Владимир Клочко заявил, что в Николаевской области расходных материалов для проведения тестов на COVID-19 осталось меньше чем на 1,5 недели.