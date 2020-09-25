Лидер политической партии «За майбутнє» Игорь Палица заявил о необходимости развивать портовую инфраструктуру, в частности, в Николаеве, поскольку порты становятся неконкурентоспособными в Черноморском бассейне.

Об этом сказал на Николаевском комбинате хлебопродуктов, который политик посетил в ходе своего рабочего визита в Николаев сегодня, 25 сентября, - передает корреспондент НикВести.

— В 2014 году, еще когда я был губернатором в Одессе, мы сражались за то, чтобы снизить железнодорожные тарифы на транзитные перевозки, снизить сборы АМПУ и портовые сборы, потому что Украина стала неконкурентоспособной. Но нас никто не слышал. Создается впечатление, что люди, которые сегодня возглавляют и до этого возглавляли «Укрзалізницю», Министерство инфраструктуры Украины, которые становились президентами, делают все, чтобы Украину выбросили из транзитного рынка. Потому что раньше через Украину, через порты в Николаеве, Южном, Одессе и Черноморске, шли грузы из многих стран, и Украина получала большие деньги. Сегодня эти порты умирают. Осталось только зерно, а тарифы так никто и не снижает. Поэтому это либо идиоты, либо шпионы не нашей страны, которые делают все, чтобы Украина была неконкурентна, - сказал Игорь Палица.

Напомним, кандидат в мэры Николаева от политической партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров заявил, что кандидаты от их политсилы — это люди, которые хотят и стремятся к изменениям.