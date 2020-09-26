Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила ещё одного участника своей команды, который отвечает за направление инклюзии. Им стал активист, предприниматель и культурный деятель Юрий Степанец.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Татьяна Домбровская акцентирует внимание на необходимости улучшения условий для маломобильных групп населения.

– Хочу представить николаевцам нашу стратегию, которая касается достаточно важной социальной темы – инклюзии. Отвечает за это направление участник моей команды, активист и культурный деятель Юрий Степанец. Вместе с ним в видео ми обсуждаем проблемы ужасного состояния тротуаров и отсутствие возможности проехать на некоторых участках с коляской; отсутствие общественного транспорта доступного для маломобильных групп населения; состояние парков и зон отдыха со специальным оснащением для людей с травмами и инвалидностью. Мы с командой уверены, что тема инклюзии, на самом деле, требует отдельного внимания, и мы нацелены улучшить условия для маломобильных групп населения, - написала Татьяна Домбровская.

В частности, Юрий Степанец озвучивая решение этих проблем, предложил пересмотреть подход городской власти к ремонту тротуаров и заняться не только центральной частью города, но и уделить внимание всем районам.

– Мы планируем пересмотреть подход власти к ремонту тротуаров. Они должны быть с понижением и тактильной плиткой. Это должно быть приоритетным не только в центральной, так называемой «видной» части города, но и по всему Николаеву. Город должен быть безопасным для передвижения абсолютно всех групп населения, - рассказал Юрий Степанец.

Помимо этого, он предлагает уменьшить численность привычных маршруток и поменять их на современные и доступные автобусы, запустить социальное такси «Инватакси» для упрощения доступа к необходимым услугам.

Зоны рекреации, по его словам, необходимо реконструировать и включить фактор инклюзивности.

– Необходима полная реконструкция рекреационных зон с включением фактора «инклюзивность». Немало важным является момент по созданию деревянных трапов – дорожек на пляжу для возможности передвижения по песку, реконструкция подходов и подъездов к яхт-клубу, оснащение площадок резиновым покрытием для удобного перемещения, а также коленоупорами и другими средствами реабилитации. Обустройство детских площадок и оснащение их качелями и другими развивающе-развлекательными строениями для детей с инвалидностью, - подчеркнул Юрий Степанец.

Напомним, Татьяна Домбровская, которая выступает за партию «Слуга народа», зарегистрировалась как кандидат на пост городского главы города Николаев.