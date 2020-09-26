Кандидат в депутаты от партии «Наш край» Олег Мудрак считает, что Варваровский мост не отремонтировали из-за Департамента ЖКХ, который не был заинтересован, чтобы «Союзтранспроект» разработал документацию на капремонт.

Об этом он рассказал в своем блоге, пишет Мой город.

Напомним, что тендеры на разработку проекта капремонта моста объявлялись в марте 2018 и январе 2019. В частности, по итогам торгов в марте 2018 проектантом была выбрана киевская фирма «Союзтранспроект». Но в департаменте ЖКХ заявили, что она не справилась с заданием.

Олег Мудрак пообщался с гендиректором ООО «Союзтранспроект» Валерием Палием, который рассказал свое видение ситуации, в частности, что работа шла крайне сложно, и департамент ЖКХ как заказчик работ, по его мнению, не был заинтересован в их работе и ставил палки в колеса.

В результате продолжившихся перипетий с тендерами был объявлен новый победитель — польская фирма. Но результатов работы николаевцы так и не увидели.

Олег Мудрак резюмировал, что потеряно несколько лет времени, разработанный проект капремонта моста не оплачен, и город его не получил. А у Александра Сенкевича, как не было команды, которая могла бы довести дело до конца, так и нет.

– Созданы искусственные препятствия, чтобы проект так и не был бы принят департаментом ЖКХ для организации дальнейшего строительства моста… Время потеряно. Если бы все состоялось так, как планировалось, то получив проект капремонта моста еще в январе 2019 года по прошествии полутора лет, я думаю, город уже сегодня мог бы как минимум приступить к ремонту моста, как максимум — его закончить… К сожалению, все манипуляции, течения, о которых мы не знаем, говорят о том, что, к сожалению, Александр Сенкевич как городской голова не состоялся, - отметил Мудрак.

По его мнению, мост, даже если его передадут государству, моментально никто не начнет ремонтировать.