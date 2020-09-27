В течение суток 25 сентября в Николаевской области произошло 10 пожаров в экосистемах, одним из которых стал поджог в Вознесенском леном хозяйстве.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что возгорания возникали в Новобугском, Веселиновском, Казанковском, Братском, Новобугском районах области, а также в Николаеве, Вознесенске, Баштанке, Первомайске. Подавляющее большинство возгораний привело неосторожное обращение с огнем.

От ГСЧС работало 12 единиц техники и 31 человек.

В 11:17 возник пожар лиственной подстилки на территории лесного урочища «Бугские хутора» государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство» Вознесенского района. На место прибыло отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. Вместе с сотрудниками лесного хозяйства в 11:46 пожар был локализован, в 12:00 ликвидирован на площади 0,04 га. Причиной возгорания стал поджог.

Напомним, ранее в Южноукраинске сгорел легковой автомобиль.