Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин считает, что поступок двух депутатов, которые не поддержали решение о передаче техники из аэропорта «Борисполь» на баланс КП «Николаевский международный аэропорт» на сессии областного совета, в пятницу, 25 сентября, позорит статус депутата.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 25 сентября в ходе сессии Николаевского облсовета депутаты не согласовали принятие на баланс «Николаевского международного аэропорта» 83 единицы специальной техники на сумму в 50 миллионов гривен.

– Гнать таких депутатов надо!!! Они позорят сам статус депутата областного совета, – написал Юрий Кормышкин.

Помимо этого, депутат заявил, что обратится к главе областного совета о созыве ещё одной сессии на следующую пятницу.

– Мобилизуем всех здравомыслящих депутатов и проголосуем за это решение, – подытожил он.