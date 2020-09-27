Активист, предприниматель, преподаватель и культурный деятель Юрий Степанец, который занимается в команде кандидата на должность мэра от партии «Слуга народа» Татьяны Домбровской вопросами развития инклюзии в Николаеве, представил план действий, направленных на создание комфортных условий для маломобильных групп населения.

Об этом идет речь в видео, опубликованном в социальной сети Facebook.

В первую очередь речь идет об обустройстве тротуаров и переездов.

— Мы планируем пересмотреть подход городской власти к ремонту тротуаров. Они должны быть с понижением и тактильной плиткой, это должно быть приоритетным не только в центральной, так называемой «видной» части города, а и по всему Николаеву. Город должен быть безопасным для передвижения всех групп населения, — рассказывает Юрий Степанец.

Еще один немаловажный вопрос — общественный транспорт с доступным въездом для инвалидной или детской коляски.

— Мы выступаем за постепенное уменьшение численности всеми привычных «маршруток» и замену их на современные, комфортные и доступные автобусы, троллейбусы и трамваи. Запуск социального такси «Инватакси» упростит для людей с инвалидностью доступ к необходимым услугам. Мы должны обеспечить людей с инвалидностью нормальными условиями для жизни, — добавляет эксперт.

В видеоролике также акцентируют, что, к сожалению, нынешнее состояние парков, набережных, спортивных площадок в городе не предусматривает условий для отдыха, прогулки, занятий спортом людей с травмами опорно-двигательной системы. Поэтому Юрий Степанец настаивает на полной реконструкции рекреационных зон с включением фактора инклюзивности.

— Немаловажным является момент по созданию деревянных трапов (дорожек) на пляжах для возможности передвижения по песку, реконструкция подходов и подъездов к яхт-клубу, оснащение спортивных площадок резиновым покрытием для удобного перемещения, также коленоупорами и другими средствами реабилитации, обустройство детских площадок и оснащение их качелями и другими развивающе-развлекательными строениями для детей с инвалидностью, — объясняет он.

Напомним, кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила еще одного участника своей команды, который отвечает за направление инклюзии. Им стал активист, предприниматель и культурный деятель Юрий Степанец.