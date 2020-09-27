Лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области, Николаевский городской голова 2013-2015 годов Юрий Гранатуров поздравил машиностроителей города с профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба партии «За майбутнє».

— Машиностроение — это знаковая и одна из градообразующих отраслей для Николаева. И, несмотря на непростые времена, сегодня и «Заря»-«Машпроект», и другие николаевские производители имеют такой потенциал, такую научную и производственную базу, такие наработки и такие высококвалифицированные кадры, что и сейчас могут достойно конкурировать на мировом рынке, — говорит Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров подчеркнул, что и его жизнь неразрывно связана с машиностроением и промышленностью Николаева.

— Мой отец много лет проработал на «Заре»-«Машпроект», а я своё первое образование получил в судостроительном техникуме по специальности «Судовые машины и механизмы». Позже мне посчастливилось быть знакомым и работать вместе с многими знаковыми для николаевской промышленности людьми, известными и уважаемыми далеко за пределами Украины, такими как главный конструктор союзного проектного бюро «Машпроект», доктор наук, академик Виктор Иванович Романов, Владимир Андреевич Халявко, Герой Украины Юрий Николаевич Бондин, и многими замечательными, высокообразованными и профессиональными представителями николаевского машиностроения, — сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров уверен, что будущее Николаева невозможно представить без развитой и достойно преодолевший кризис машиностроительной отрасли.

— За сумерками всегда наступает рассвет. И я верю, что современная, высокотехнологичная продукция николаевских производственников займет свое достойное место на украинском и мировом рынках. Счастья и здоровья вам, и вашим семьям, дорогие машиностроители! С праздником! — резюмировал Юрий Гранатуров.

Напомним, доктор технических наук, заслуженный работник промышленности Украины Сергей Чернов на форуме сторонников партии «За майбутнє» в Николаеве заявил, что николаевцы ждут от власти активных шагов по возрождению былой промышленной славы региона и создание условий нормальной жизни, а не выживания.