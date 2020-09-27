Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская провела встречи с жителями микрорайонов Варваровка и Большая Корениха.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Татьяны Домбровской, она обсудила с горожанами основные проблемы и пути их решения.

— Мы не останавливаемся. Вчера провели еще две встречи с жителями микрорайонов Варваровка и Большая Корениха. Также представила участников своей команды — кандидатов в депутаты по этим округам. В Варваровке это Андрей Стахурский, а в Большой Коренихе — Богдан Фасий. Мы познакомились с жителями микрорайонов ближе и обсудили основные проблемы, которые их тревожат. Это проблема с транспортом в микрорайон Варваровка, плохое состояние моста и неблагоустроенная набережная, но больше всего жителей волнует нехватка детских садов. В Большой Коренихе основные проблемы — отсутствие аптек и банкоматов, а также помощь воинам АТО/ООС от местной власти. Спасибо всем за поддержку и за то, что пришли и рассказали об актуальных проблемах. Для меня важно слышать каждого и знать, что беспокоит жителей всех микрорайонов города, — написала Татьяна Домбровская.

Напомним, кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила еще одного участника своей команды, который отвечает за направление инклюзии. Им стал активист, предприниматель и культурный деятель Юрий Степанец.