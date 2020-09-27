Кандидат в депутаты и участница команды Татьяны Домбровской Наталья Подопригора, провела встречу с жителями микрорайона Широкая Балка, на которой рассказала о себе и обсудила вместе с жителями проблемы отсутствия аптек, отсутствие дорог и проблемы транспорта в вечернее время.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Вчера в микрорайоне Широкая балка состоялась встреча с жителями Николаева. На встрече я выступила как кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» по этому округу, и член команды Татьяны Домбровской, рассказала свою биографию и о своей роли в команде. После чего вместе с жителями мы обсудили проблемы района, такие как отсутствия аптек, недоделанные дороги и проблема транспорта в вечернее время, — отметила Наталья Подопригора.

Наталья также поблагодарила жителей за присутствие и участие в обсуждение проблем микрорайона.

— У меня есть наработки по всем этим направлениям, чтобы начать изменения в нашем округе. Спасибо всем, что пришли и поучаствовали в разговоре о проблемах района, нам важно услышать ваше мнение. Только вместе с вашей поддержкой у нас получится достичь результата, — пишет Наталья Подопригора.

Напомним, кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская провела встречи с жителями микрорайонов Варваровка и Большая Корениха.

Пресс-релиз