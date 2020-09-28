Кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская продолжает активно проводить встречи с николаевцами. Так, вместе с участниками своей команды и кандидатами в депутаты, Татьяна встретилась с жителями микрорайонов Кульбакино и Терновка.

Об этом Татьяна Домбровская написала на своей странице Facebook.

– Воскресенье – не повод отдыхать. Мы продолжаем работать и вчера провели встречи с жителями микрорайонов Кульбакино и Терновка. Вместе со мной были участницы моей команды и кандидаты в депутаты: Наталья Подопригора в Кульбакино и Екатерина Мирзоян в Терновке, – пишет Татьяна Домбровская.

Кандидат в мэры озвучила стратегию развития Николаева и вместе с кандидатами познакомилась с избирателями. Последние, в свою очередь, рассказали об основных проблемах, которые их беспокоят. Актуальные вопросы касаются плохой транспортной инфраструктуры и отсутствия общественного транспорта в вечернее время, социальная помощь людям с инвалидностью и отсутствие интересного досуга для молодёжи микрорайонов.

– Ми поближе познакомились с жителями округов, я рассказала о нашей команде и стратегии развития города. Жители микрорайонов рассказали о своих проблемах, которые их тревожат. Это плохая транспортная инфраструктура, особенно, в вечернее время, отсутствие досуга для молодёжи в микрорайоне, социальная работа с людьми с инвалидностью, развитие николаевского аэропорта, - отмечает Татьяна Домбровская.

По результатам встречи, Татьяна акцентировала на важности услышанных проблем и поблагодарила за участие на встречах.

– Безусловно, это важные вопросы, которые требуют решений. Хочу поблагодарить всех за то, что пришли и поделились наболевшими проблемами. Для меня важна ваша поддержка и вместе мы сможем сделать Николаев лучше и безопаснее для жизни. Впереди у нас ещё много встреч, следите за анонсами! - написала она.

Напомним, Татьяна Домбровская, которая выступает за партию «Слуга народа», зарегистрировалась как кандидат на пост городского главы города Николаев.