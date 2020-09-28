Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Европейская Солидарность».

Об этом сообщает пресс-служба партии на своей странице в социальной сети Facebook.

Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность»:

Елена Киселева Сергей Танасов Виктория Переверьзева Станислав Мартиросов Светлана Бабарика Иван Горбатко Олег Петров Елена Полищик Юрий Богатый Алла Ряжсикх Вадим Зайкин Елена Гиржева Юлия Кравченко Сергей Файбушевич Татьяна Корчинская Галина Дьяконенко Виктор Моисеев Самира Мороз Александр Клокол Вера Гончарук Татьяна Билявская Ольга Липатникова Вячеслав Титаренко Александр Обуховский Наталья Володка Геннадий Мисюра Илья Цыкалюк Людмила Борисюк Филипп Епифанцев Людмила Козлова Валерия Химинец Виктор Козий Александр Вареница Елизавета Хачатрян Светлана Зубченко Елена Чмель Юлия Кравченко Кирилл Равинский Валентин Евенко Александра Кирюнова Тамара Тупакова Елена Красуля Сергей Яриловец Олег Проценко Татьяна Мензатул Ирина Алексеева Елизавета Гречаная Дмитрий Хамитдзянов Карина Наумова Александр Моспаненко Александра Моспаненко Николай Котенко Анастасия Звягинцева Максим Чернорук

Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» распространила пресс-релиз о том, что политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост Николаевского городского головы. До этого о готовности баллотироваться от партии в мэры Николаева заявила глава облсовета Виктория Москаленко.