Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Европейская Солидарность».
Об этом сообщает пресс-служба партии на своей странице в социальной сети Facebook.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность»:
Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» распространила пресс-релиз о том, что политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост Николаевского городского головы. До этого о готовности баллотироваться от партии в мэры Николаева заявила глава облсовета Виктория Москаленко.
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Николаевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Европейская Солидарность».
Об этом сообщает пресс-служба партии на своей странице в социальной сети Facebook.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность»:
Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» распространила пресс-релиз о том, что политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост Николаевского городского головы. До этого о готовности баллотироваться от партии в мэры Николаева заявила глава облсовета Виктория Москаленко.