Украинцам не рекомендуют посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Тех, кто уже находится в стране, просят проявлять бдительность и осторожность.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Азербайджане.

– В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий, - говорится в сообщении.

Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.

Как известно, «Международный аэропорт Гейдар Алиев» в Баку перешел на ограниченный режим работы. Такое решение принято в связи с введением военного положения на территории Азербайджана.