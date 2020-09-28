Украинцам не рекомендуют посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Тех, кто уже находится в стране, просят проявлять бдительность и осторожность.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Азербайджане.
– В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий, - говорится в сообщении.
Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.
Как известно, «Международный аэропорт Гейдар Алиев» в Баку перешел на ограниченный режим работы. Такое решение принято в связи с введением военного положения на территории Азербайджана.
Ранее стало известно, что «Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в столицу Армении, Ереван, из-за боевых действий на границе с Азербайджаном и военного положения в стране.
Напомним, широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. По состоянию на утро 28 сентября обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.
Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.
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Украинцам не рекомендуют посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Тех, кто уже находится в стране, просят проявлять бдительность и осторожность.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Азербайджане.
– В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий, - говорится в сообщении.
Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.
Как известно, «Международный аэропорт Гейдар Алиев» в Баку перешел на ограниченный режим работы. Такое решение принято в связи с введением военного положения на территории Азербайджана.
Ранее стало известно, что «Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в столицу Армении, Ереван, из-за боевых действий на границе с Азербайджаном и военного положения в стране.
Напомним, широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. По состоянию на утро 28 сентября обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.
Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.