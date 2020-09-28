Николаевская региональная организация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в городскую избирательную комиссию, вероятно, не те списки кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, которые были утверждены на партийной конференции.

Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

— 24 сентября в 22.51 уполномоченное лицо Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный подал в Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию единый список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, который был утвержден 23 сентября на втором этапе конференции Николаевской региональной организации политической партии. Однако в представленных списках второй номер — кандидат Артем Ильюк, хотя он не был выдвинут во время партийной конференции, — сказано в сообщении.

В частности, 23 сентября на конференции 66 голосами «за» (еще двое воздержались, всего в конференции приняло участие 68 делегатов) был объявлен список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета в составе 54 человека. В этом списке, который объявил председатель Николаевской региональной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, вторым номером была Марина Мазанко. А в списке, который принес 24 сентября в Николаевский горизбирком Максим Невенчанный, вторым номером указан Артем Ильюк, которого вообще не было в списках, утвержденных 23 сентября.

— Я что-то не помню, чтобы он не выдвигался. На съезде — есть. На городском собрании, которое состоялось 20 сентября — нет, а это областная организация. Пересмотрите все с начала, вы там все увидите, — прокомментировал ситуацию Максим Невенчанный.

Также из списка, который был подан в Николаевский горизбирком 24 сентября, был исключен Анар Ахундов, кандидат, которого утвердили на конференции Николаевской региональной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь». Максим Невенчанный в комментарии наблюдателю ОПОРЫ рассказал, что решение об исключении Анара Ахундова было принято Стратегическим советом партии.

24 сентября председатель Николаевской региональной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что решением Стратегического совета партии Артем Ильюк был включен в список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета вторым номером .

— На конференции Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» утверждался и объявлялся единственный избирательный список, который отличается от представленного в Николаевскую городскую ТИК. Поэтому здесь могут быть признаки нарушения порядка выдвижения кандидатов, ведь для регистрации списка кандидатов ТИК соответствии с частью 2 статьи 222 Избирательного кодекса Украины избирательная комиссия Автономной Республики Крым, областная, районная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты, включенных в единый и территориальный избирательный список организации партии, при условии получения решения собрания, конференции организации партии о выдвижении кандидатов в депутаты от организации партии, предусмотренного частью 10 статьи 219 настоящего Кодекса, подписанного руководителем местной организации партии и удостоверенное печатью местной организации партии или соответствующей организации партии высшего уровня, а также согласованного центральным руководящим органом партии, удостоверяется печатью этой партии, — прокомментировал координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

В Гражданской сети отмечают, что согласно части 10 статьи 219 Избирательного кодекса Украины решение собрания, конференции организации партии о выдвижении кандидатов в депутаты от партии принимается путем утверждения единого избирательного списка и территориальных избирательных списков кандидатов в депутаты, отнесенных организацией партии в территориальных избирательных округов, прилагаемых к такому решению и является его неотъемлемой частью. Решение собрания, конференции организации партии о выдвижении кандидатов в депутаты подписывается руководителем организации партии и скрепляется печатью этой местной организации партии или печатью организации партии высшего уровня, а также согласовывается центральным руководящим органом партии, удостоверяется печатью партии.

Напомним, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» и отправил документы на доработку.