Президент России Владимир Путин снова заявил о внешнем давлении на Беларусь, в которой уже около месяця длятся протесты. Он назвал это вмешательство «беспрецедентным».

Об этом сообщает ТАСС.

Также он назвал отношения с Беларусией братскими, добрососедскими и подлинно союзническими. По его словам, они не подвержены конъюнктуре.

Он считает, что межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга».

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, причастных, по их мнению, к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих, несогласных с их результатами.

Также за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа.