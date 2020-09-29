Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Их встреча планируется на следующей неделе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

По ее словам, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.

– На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично, - сказала она.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, причастных, по их мнению, к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих, несогласных с их результатами.

Также за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа.