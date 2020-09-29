Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор, пишут «Новости-N».

В настоящее время Юрий Кормышкин находится в реанимации Николаевской областной инфекционной больницы.

– У него диагностирована коронавирусная инфекция осложнившаяся двусторонней пневмонией. Состояние больного расценивается как тяжелое, но стабильное, - отмечает издание.

Напомним, 29 сентября в Николаевской области было выявлено 130 новых случаев COVID-19.