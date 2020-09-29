Руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким заявил, что политическая партия рассматривала больше 50 претендентов в кандидаты на пост мэра Николаева, одним из них был действующий городской голова Александр Сенкевич.

Об этом Виталий Ким заявил вчера, 28 сентября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

— Кандидатов на пост мэра, которые были через штаб, мимо штаба, через знакомых и так далее, было больше 50 человек. Да (среди них был Сенкевич, - прим.). Мы брали выборку людей, которые подходят под портрет мэра Николаева. Я вам не говорил, что мы без него «его женили», я вам говорил о том, что рассматривалось больше 50 человек, - сказал Виталий Ким.

Виталий Ким

В свою очередь, выдвинутая партией «Слуга народа» в мэры Николаева Татьяна Домбровская уточнила, что Александр Сенкевич не участвовал в праймериз.

Татяьна Домбровская также заявила, что Александр Сенкевич - ее основной оппонент на выборах мэра Николаева.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что приглашал Татьяну Домбровскую к себе в команду партии «Пропозиція», но она решила иначе.

В августе во время съезда партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что уже сегодня чувствует себя городским головой Николаева. До этого, еще до официального выдвижения кандидатом, Татьяна Домбровская назвала себя кандидатом в мэры от партии «Слуга народа» и заявила, что хочет стать первой женщиной-мэром Николаева. На прошлой неделе, в эфире программы «Право на владу», Татьяна Домбровская заявила о некомпетентности действующих мэров, которые «утром не знают, чем заниматься в течение дня».

Комментируя это, Александр Сенкевич заявил, что избиратели на местных выборах будут оценивать не лозунги и громкие заявления, а реальную работу и опыт.