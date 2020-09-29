Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что изменения в стране возможны, только если хорошо работает сфера образования.

Об этом он заявил сегодня, 29 сентября, во время посещения детского сада №148 «Катюша», где поздравлял педагогов с наступающим Днем работников образования, сообщает пресс-служба горсовета.

В детском саду «Катюша» во встрече с мэром приняли участие педагоги учебных заведений Центрального района: детских садов №№ 94, 148, а также школ №№ 7, 53, 3, 51.

Александр Сенкевич отметил: работа педагогов является весьма важным, поскольку от них зависит, без преувеличения, развитие целых государств. Понимая это, городские власти ежегодно выделяет средства на ремонт школ и детсадов, укрепление их материально-технической базы.

— В стране возможны позитивные изменения, если хорошо работает сфера образования. Мы уделяем внимание образованию больше, чем было прежде. И в будущем планируем увеличивать финансирование отрасли, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что главной проблемой города на сегодня является горсовет, который не способен решить все проблемы жизнедеятельности Николаева.