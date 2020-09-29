Сергей Кантор

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что мэр Александр Сенкевич «плюнул депутатам в лицо» заявив, что текущий созыв горсовета — главная проблема Николаева.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению Сергея Кантора, именно городской голова и его команда создавали больше проблем для города, в то время, как депутаты всегда находили между собой компромисс.

— Я не могу сказать, что нет проблем в депутатском корпусе. Но я считаю, что ключевое в этой формуле то, что у нас есть нанятые для управления городом мэр и его команда. Так вот как раз, все заключается не только в депутатском корпусе. Депутатский корпус всегда находил компромисс. Почему за 5 лет нет ни одной бюджетной резолции? Это же азы! Почему мы не видим утвержденного городским советом вектора развития гороода? Почему мы не имеем транспортной стратегии города? Это как весы, где есть мэр и его команда, а с другой стороны — депутатский корпус. Ключевое в этом вопросе то, что когда принимается бюджет, эти весы уравновешиваются, потому что достигается компромисс. В любом случае, принимается бюджет! А это и есть компромисс! Дальше — вахта мэра и его команды. Так вот эта вахта несется херово. Неслась так все эти годы. Потому что сколько раз после принятия бюджета он потом перераспределялся. Мы его принимаем, а потом начинаем «гонять» с одного кода на другой, потому что главные распорядители наконец-то проснулись после Нового года и начинают смотреть, что мы им понадавали. Мы в любом случае принимаем бюджет, это компромисс. Потом этот бюджет должен исполняться мэром и его командой. Так вот этот бюджет херово исполнялся все пять лет. Я это ответственно заявляю, — считает депутат.

По мнению Сергея Кантора, почти каждый депутат, который занимается определенными направлениями и проектами, после этого оскорбления может высказаться о работе городского головы и его команды. Сам он привел в пример не введенные в эксплуатацию объекты на Центральном городском стадионе.

— Каким образом, депутатский корпус повлиял на то, что газон, который заменили в августе прошлого года, до сих пор, в сентябре этого года, не принят в эксплуатацию? Никаким. Это чисто поганая, херовая работа мэра и его команды. Почему газон у нас два раза погибал? Почему административно-бытовой корпус, который сделали в 2018 году, в 2020-м не введен в эксплуатацию? Почему табло, которое засветило в 2017 году, в конце в 2020-го не введено в эксплуатацию? Почему вышки, которые засветили в 2016-м, в 2020 году не введены в эксплуатацию? — подчеркнул депутат.

Сергей Кантор отметил, что и у депутатского корпуса были ошибки. Он вспомнил, что на первом году работы текущего созыва был поздно принят бюджет. Однако, добавил он, дальше удавалось работать без подобных недочетов.

— Александру Федоровичу, когда он заявляет такие вещи, надо смотреть в собственный огород. Так проще всего сказать: «Я классный пацан, а все остальные — дерьмо». Это примитив, рассчитанный на восторженных девочек 17 лет, которые хлопают ему, возможно, по его заказу. Возможно, которые за 200 гривен пришли на «Битву за город» на прошлой неделе, — сказал депутат.

При этом Сергей Кантор отметил, что несмотря на его предложение не баллотироваться на этих выбора, как лучшее что он может сделать для города, заявил, что уважает решение действующего мэра баллотироваться снова, однако считает, что Александру Сенкевичу «не надо мазать всех дерьмом».

— Он плюнул в лицо всему депутатскому корпусу. И я об этом в четверг скажу на сессии. Если она состоится. Потому что если у людей есть гордость, они после таких слов на сессию не придут. Пусть сначала Александр Федорович извинится перед всем городом за свои слова. Зачем ты плюешь в лицо людям, которые были с тобой в горе и в радости? — резюмировал Сергей Кантор.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что главной проблемой города на сегодня является горсовет, который не способен решить все проблемы жизнедеятельности Николаева.

Также ранее Сергей Кантор посоветовал Александру Сенкевичу отказаться от идеи баллотироваться на второй срок.