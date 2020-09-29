Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на новые заявления Витольда Фокина, который занимает должность первого заместителя украинской делегации в Трехсторонних переговорах по Донбассу. По словам министра, такие заявления наносят колоссальный ущерб стране.

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

— Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском. «Их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины, — заявил Арсен Аваков.

Он добавил, что слова Витольда Фокина за последние недели «наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев».

— Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию... — добавил глава МВД.

Напомним, сегодня Витольд Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе.

Ранее он извинился за оговорку в недавнем интервью, когда употребил термин «повстанцы» по боевиков на Донбассе.