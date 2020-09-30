Председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, постпред Нигера при организации Абду Абарри заявил, что Армения и Азербайджан должны незамедлительно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник, 29 сентября, закрытых переговоров, пишет Корреспондент.

— Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам, — отметил председатель.

Кроме того, он анонсировал встречи с послами обеих стран-сторон конфликта в Нагорном Карабахе, если возникнет необходимость.

— Если будет необходимость, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию, — подчеркнул Абду Абарри.

Формат закрытых переговоров подразумевает участие только 15 стран Совбеза. Таким образом, представители Армении и Азербайджана на них не присутствовали.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.

Накануне Армения и Азербайджан отказались от усилий в направлении проведения мирных переговоров с целью предотвращения полномасштабной войны.