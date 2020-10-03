Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Юрий Грибенников поделился своим видением развития региона.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

— Я придерживаюсь того, что как и в работе, ты всегда должен быть на коне, а именно использовать все новые технологии, быть в курсе всех принятых законов и законопроектов, поддерживать постоянную обратную связь с обществом. Быть вовлеченным в жизнь региона. Поддерживать интересы общества, - сказал Юрий Грибенников.

В частности, он указал на то, что Николаевская область имеет разветвленную транспортную систему, в структуре которой функционирует международный аэропорт, 4 морских порта, речной порт и подразделения железной дороги.

При этом он добавил, что географическое положение области, наличие судоходных артерий способствуют развитию водного транспорта, а мощным портовым городом не только области, но и Украины, является Николаев, где работают 4 морские и один речной порты.

— У нашей области есть большие возможности для развития аграрного сектора, чтобы сделать его высокоэффективным и экспортоспособным сектором экономики, который сможет обеспечить продовольственную безопасность, - сказал Юрий Грибенников.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Виталий Шевченко рассказал о своих планах по развитию портов, аграрной сферы и туризма в регионе.