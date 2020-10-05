По состоянию на 10:00 5 октября в Николаевской области выявлен 101 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3923 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 240 (+3).
Из всех 3923 подтвержденных случаев по месту жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 323 человека, методом ИФА - 82.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 37 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.
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По состоянию на 10:00 5 октября в Николаевской области выявлен 101 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3923 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 240 (+3).
Из всех 3923 подтвержденных случаев по месту жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 323 человека, методом ИФА - 82.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 37 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.