По состоянию на 10:00 5 октября в Николаевской области выявлен 101 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 3923 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 240 (+3).

Из всех 3923 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 2643 человека (+60);

Первомайск - 108 человек (+12);

Южноукраинск - 185 человек (+3);

Вознесенск - 167 человек (+6);

Очаков - 15 человек;

Арбузинский район - 18 человек (+1);

Баштанский район - 54 человека;

Березанский район - 44 человека (+3);

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека;

Веселиновский район - 26 человек;

Витовский район - 110 человек (+2);

Вознесенский район - 80 человек (+2);

Врадиевский район - 80 человек;

Еланецкий район - 22;

Доманевский район - 83 человека (+1);

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 44 человека (+1);

Николаевский район - 71 человек (+2);

Новобугский район - 18 человек (+3);

Новоодесский район - 70 человек;

Очаковский район - 19 человек;

Первомайский район - 32 человека (+3);

Снигиревский район - 10 человек (+2).

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1211. Умерло всего от последствий COVID-19 - 90, за сутки - 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 323 человека, методом ИФА - 82.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 37 человек с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 0;

госпитализирован в других учреждений здравоохранения - 6 человек, из них:

Баштанская многопрофильная больница - 5;

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 1;

назначено амбулаторное лечение - 31.

Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.