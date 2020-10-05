Координатор наблюдение Гражданской сети «Опора» за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой считает, что участие кандидата на пост мэра Николаева от партии «Слуга народа» Татьяны Домбровской в ролике Укравтодора о результатах «Большой стройки» является фактом использования административного ресурса с целью популяризации политика.

Об этом говорится в публикации на сайте «Опоры».

20 сентября на Facebook-странице кандидата в мэры Николаева Таатьяны Домбровской было размещено видео с логотипом Укравтодора и программы президента Украины «Большая стройка». Ролик посвящен результатам ремонта дороги государственного значения Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» в рамках реализации проекта президента «Большая стройка».

В титрах видео Татьяна Добмровская подписана как кандидат на должность Николаевского городского головы.

— В Николаевской области делают капитальный ремонт дороги Н-14. Подрядчики почти круглосуточно работают, делаются два шара крепкого цементобетона. Работу на автодороге государственного значения планируют завершить до конца 2020 года, а это 74 километра современной высококачественной дороги, - говорит Татьяна Домбровская в видеоролике.

В своей публикации она сообщила, что приняла участие в съемке видеоролика по приглашению Укравтодора. Также в ролике присутствует исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый, начальник участка ОАО «Строительно-монтажный трест №8» Сергей Шевелев, предпринимательница Ольга Добрянская и глава Еланецкого райсовета Василий Богданцев.

Указывается, что согласно пункту 1 положения о государственном агентстве автомобильных дорог Укравтодор является центральный органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры, и который реализует государственную политику в сфере дорожного строительства и управления автомобильными дорогами общего пользования государственного значения. В положении отсутствует информация относительно регулирования участия органа в политической жизни страны.

23 сентября «Опора» обратилась в Укравтодор с просьбой предоставить информацию об источникам финансирования для изготовления этого ролика и подробности о привлечении кандидата в мэры Николаева для его изготовления. 1 октября Укравтодр в ответ на обращение сообщил, что этот «видеоролик о результатах ремонта дороги государственного значения Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» был отснят и смонтировал собственными силами специалистов Укравтодора и Службы автомобильных дорог в Николаевской области, а средства на изготовление указанного ролика не выделялись». Также в ответе Укравтодора сообщается, что Татьяна Домбровская по собственной инициативе и на общественных началась приняла участие в съемке ролика и она были идентифицирована как кандидат на должность Николаевского городского головы по собственной просьбе.

— Эта ситуация может иметь признаки административного ресурса, ведь специалистов центрального органа исполнительной власти привлекают к информированию населения о результатах работы, которая выполнена за бюджетные средства, и потенциального кандидата на должность городского головы. Согласно ответу на обращение, изготавливая ролик, представители Укравтодора и САД согласились идентифицировать Татьяну Домбровскую именно как кандидата на должность городского головы. То есть, специалисты органа исполнительной власти сознательно популяризируют Татьяну Домбровскую, привлекая к этому также и.о. начальника Службы автомобильных дорог Владислава Невеселого. Своими действиями специалисты могут создавать неравные и неконкурентные условия для участников избирательного процесса, используя кадровые и материальные ресурсы для пиара на бюджетном ремонте дороги», - прокомментировал координатор «Опоры» в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Ранее сообщалось, что на маршрутках фирмы кандидата в депутаты горсовета Николаева от «Нашего края» расклеили листовки партии.