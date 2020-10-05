Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк поблагодарил членов горизбиркома, которые в понедельник, 5 октября, проголосовали за регистрацию списков политсилы для участия в местных выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Артем Ильюк подчеркнул, что его команде пришлось бороться с властью за право свободного волеизъявления николаевцев на выборах, а также выразил благодарность членам избирательной комиссии за поддержку защиты закона и свободы выбора.

— Обычно поле для сражения между властью и оппозицией — это сами выборы, где люди выбирают мэров, депутатов и президентов. Но в этот раз нам пришлось бороться за само право людей на свободное голосование, еще до самих выборов. Власть бросила все силы, чтобы не пустить ОП-ЗЖ на выборы в Николаеве. Но эту битву выиграли именно мы. Я благодарю членов горизбиркома, что не повелись на незаконные интриги власти и приняли справедливое решение, — написал политик.

По завершению всех бюрократических процедур «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет активное участие в самой избирательной гонке.

— Теперь готовимся побеждать на самих выборах! Я веду команду партии ОП-ЗЖ в городской совет. Мы собрали молодых и опытных профессионалов, которые знают как изменить Николаев. С вашей поддержкой сделаем наш любимый город лучше, — написал в соцсети Артем Ильюк.

Напомним, Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

пресс-релиз