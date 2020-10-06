По состоянию на 10:00 6 октября в Николаевской области выявлено 222 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 4145 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 250 (+10).

Из всех 4145 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 2820 человек (+177);

Первомайск - 109 человек (+1);

Южноукраинск - 187 человек (+2);

Вознесенск - 181 человек (+14);

Очаков - 15 человек;

Арбузинский район - 19 человек (+1);

Баштанский район - 58 человек (+4);

Березанский район - 44 человека;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека;

Веселиновский район - 28 человек (+2);

Витовский район - 116 человек (+6);

Вознесенский район - 80 человек;

Врадиевский район - 81 человек (+1);

Еланецкий район - 24 человека (+2);

Доманевский район - 83 человека;

Казанковский район - 14 человек (+1);

Кривоозерский район - 53 человека (+9);

Николаевский район - 73 человека (+2);

Новобугский район - 18 человек;

Новоодесский район - 70 человек;

Очаковский район - 19 человек;

Первомайский район - 32 человека;

Снигиревский район - 10 человек.

Выздоровели больных за сутки - 5, всего выздоровели - 1216. Умерло всего от последствий COVID-19 - 96, за сутки - 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 514 лица, методом ИФА - 848.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 229 человек с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 0;

госпитализирован в других учреждений здравоохранения - 18 человек, из них:

Березанская центральная районная больница - 5;

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 5;

Николаевская областная детская клиническая больница - 8;

назначено амбулаторное лечение - 211.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.