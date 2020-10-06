По состоянию на 10:00 6 октября в Николаевской области выявлено 222 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4145 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 250 (+10).
Из всех 4145 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 5, всего выздоровели - 1216. Умерло всего от последствий COVID-19 - 96, за сутки - 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 514 лица, методом ИФА - 848.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 229 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 6 октября в Николаевской области выявлено 222 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4145 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 250 (+10).
Из всех 4145 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 5, всего выздоровели - 1216. Умерло всего от последствий COVID-19 - 96, за сутки - 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 514 лица, методом ИФА - 848.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 229 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.