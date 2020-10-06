В понедельник, 5 октября, в Первомайск произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что в 17:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Набережная. О возгорании сообщили прохожие, которые увидели дым из окон дома.

На ликвидацию пожара выехали два отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место спасатели выяснили, что огонь охватил одну из комнат.

Пожар на площади 18 м2 в 17:45 локализовали и в 18:08 ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил пол.

Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекались восемь человек и две единицы техники.

Напомним, ранее в Николаевском районе неизвестные подожгли автомобиль Toyota Rav 4.