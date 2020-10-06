На фоне протестов в Киргизии отключили банкоматы, люди жалуются, что не могут обналичить средства. Кроме того, из-за угрозы мародерства из банкоматов изъяли все средства.

Об этом заявил президент местного Союза банков Анвар Абдраев, передает sputnik.kg.

По его словам, средства были изъяты для того, чтобы не проводились операции.

– Вы знаете печальный опыт 2005, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение, - отметил Абдраев.

Он также выразил уверенность, что уже завтра офисы коммерческих банков и банкоматы снова заработают.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.