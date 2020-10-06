Николаевский городской головы 2013 - 2015 годов, лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области Юрий Гранатуров объяснил, почему принял решение участвовать в мэрских выборах.

Об этом он рассказал вчера, 5 октября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему Юрий Гранатуров принял решение баллотироваться на пост Николаевского городского головы и не является ли это простым соблюдением формальностей, политик ответил, что его решение об участии в выборах объясняется тем, что он не видит эффективной работы, прогресса в управлении городом.

Юрий Гранатуров

— Это реальное желание баллотироваться, и вызвано оно понятными мотивами. И если бы я сегодня видел эффективную работу, так как ее понимают по крайней мере все члены моей команды, и видел бы то, что есть прогресс в управлении, движении вперед, управленческом аудите, эффективном расходовании бюджетных средств, которые несоизмеримы в десятки и десятки раз по сравнению с теми, которые были всегда, если бы я видел ситуацию, в которой те, кто пришли после нас, честолюбивые дублеры лучше нас — то я бы не баллотировался. Но так как я, к сожалению, вижу совершенно другую картину, то, это принципиальная позиция не только моя, но и членов моей команды, и гримм тут никто не отбивает — вы ведем серьезную кампанию по выборам Николаевского городского головы, - сказал Юрий Гранатуров.

В ответ на уточняющий вопрос о том, кого именно он назвал «честолюбивым дублером», Юрий Гранатуров сказал, что это лишь слова песни «Команда молодости нашей, после чего пропел ее отрывок со словами:«Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучшего нашего сыграть».

Напомним, лидер партии «За майбутнє» в Николаевском городском совете, кандидат на пост мэра Николаева Юрий Гранатуров назвал бардаком происходящее в городской избирательной комиссии и призвал власть навести там порядок.