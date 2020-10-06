Мэр Николаева Александр Сенкевич готов отказаться от предвыборных встреч с жителями города, если их проведение запретят всем кандидатам.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова предложил николаевцам онлайн проголосовать за запрет или поддержку проведения таких встреч.

— Как вы относитесь к тому, чтобы сегодня, за три недели до выборов, запретить любые массовые собрания даже на свежем воздухе? Я, на самом деле, только что вернулся с такой встречи с людьми, которая происходила на свежем воздухе, всех рассадили на расстоянии 1,5 метров. Но не считаете ли вы, что нужно вообще запретить эти встречи перед выборами? Я готов своими встречами «пожертвовать» ради здоровья людей, — сказал он.

Александр Сенкевич отметил, что если николаевцы поддержат запрет, он инициирует на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС принятие такого решения.

— И посмотрим, как будет полиция придерживаться. Будет ли она выборочно относиться к Сенкевичу встречам или ездить на встречи всех кандидатов. Пожалуйста, я готов к этому, — добавил он.

Напомним, в случае, если в течение двух недель в Николаеве ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 не изменится в положительную сторону, город будет переведен в красную карантинную зону.