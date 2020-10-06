Генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин заявил о препятствовании чиновников в проведении ремонтных работ, которые начались в субботу, 3 октября, в третьем отделении КНС «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Об этом он рассказал во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 6 октября, передает пресс-служба политсилы.

Юрий Кормышкин возмутился, что ранее на комиссии было принято решение о приостановке проведения текущих и капитальных ремонтных работ в помещениях учреждений здравоохранения Николаевской области.

— Вы в своих рекомендациях пишете: «Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий здравоохранения в Николаевской области всех форм собственности в связи с увеличением количества больных и лиц, подозреваемых на заболевание Covid-19, воздержаться от проведения текущих и капитальных ремонтных работ в помещениях учреждений здравоохранения, которые могут привести к уменьшению жилого фонда, — он зачитал пункт из принятых рекомендаций комиссией.

Также он задался вопросом, почему начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай необоснованно увольняла Светлану Федорову с руководящей должности заведения областной коммунальной собственности.

— Хочу посмотреть в глаза Ирине Шамрай, которая приезжала в заведение областной коммунальной собственности, где владельцами являются депутаты облсовета, и увольняла главврача Светлану Федорову, но не может справиться с городскими средствами в размере 93 млн грн, — сказал депутат облсовета.

Юрий Кормышкин отметил, что на проведение ремонта третьего отделения больницы были выделены средства не из бюджета Николаевской области — ремонт проводится за собственные средства бизнесменов.

— После того, как я находился в больнице и вылечился благодаря нашим врачам, я как бизнесмен принял для себя решение, вдохновившись примером Алексея Вадатурского, который многое сделал для больницы, вложил свои средства. Я обратился к своим друзьям Тахиру и Рустаму Садридиновым, Сергею Кантору и еще некоторым бизнесменам, и предложил за свои средства за 40 дней отремонтировать третье отделение инфекционной больницы. Мы заключили договор с проектантом, заплатили 150 тыс грн за проектную документацию, хотя эти проекты есть у Алексея Вадатурского, и мы надеемся, что он нам их передаст. Но мы сделали по-новой на прошлой неделе. И в субботу (3 октября) начались демонтажные работы, — отметил глава «Нашего края».

Однако, по его словам, во вторник, 6 октября, утром в больницу приехали представители полиции, вызывая на допрос Светлану Федорову на предмет того, почему в инфекционной больнице проводятся ремонтные работы.

— Сегодня, в 7 утра, представители полиции приехали в инфекционную больницу, вызывая на допрос Светлану Федорову по причине, чего начался ремонт. В 12 дня приехали снова три следователя на допрос Федоровой с вопросом, почему начался ремонт. Что вы делаете? Мы как бизнес из бюджета не берем ни одной гривны. Напротив, приезжайте и помогите перенести доски, а не в рекомендациях пишите о приостановлении ремонта. Коровы и свиньи живут в лучших условиях, чем люди, больные Covid-19, в третьем отделении инфекционной больницы, — заверил Юрий Кормышкин.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин показал, как «Наш край» начал ремонт инфекционной больницы.

Пресс-релиз