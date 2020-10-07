Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия «Слуга народа» подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от «ОПЗЖ».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Артем Ильюк уверен, что такие действия партии власти — это спланированная кампания по недопуску на выборы главного политического оппонента «слуг народа».

— Партия власти подала в суд на избирком Николаева из-за регистрации кандидатов в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Я в очередной раз обращаю внимание — это целенаправленная политика борьбы с главным оппонентом «слуг» на местных выборах. Это не просто мое мнение, это факт. Они уже отменили выборы в громадах Донбасса, где «ОПЗЖ»пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на Николаев, — сообщил политик.

Ильюк убежден, что «слуги народа» боятся потерять власть в Николаеве, проиграв выборы ОП-ЗЖ, которая в последнее время лидирует в гонке электоральных симпатий. По его словам, оппозиционерам приходится бороться за базовые демократические права общества.

— Они вцепились во власть и боятся ее потерять в конкурентной борьбе. Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей. До дня выборов — 18 дней. Но наша городская команда ОП-ЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке. Мы отбиваемся в судах и воюем в горизбиркоме за главное демократическое право избирать и быть избранными. Возможно, они думают, что таким образом смогут нас сломать. Что мы опустим руки и сдадимся. Но мы будем бороться до конца, так как за нами стоят десятки тысяч людей, — сообщил лидер николаевской «ОПЗЖ».

Напомним, 5 октября Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».