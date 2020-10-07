В четверг, 8 октября, будет рассмотрен иск партии «Слуга народа» к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии об отмене решения регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «ОПЗЖ».

Об этом сообщают НикВести.

Иск будет рассмотрен завтра в 10:00 в Николаевском окружном административном суде.

Отметим, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, однако «Слуга народа» заявила об отводе судьи. Объясняя причину отвода представитель партии отметил, что жена судьи Игоря Устинова Татьяна, согласно данным сайта Верховной Рады Украины, является помощником-консультантом нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игоря Киселева. Ходатайство было удовлетворено.

Напомним, 5 октября Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



