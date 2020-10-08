Депутат Николаевского горсовета Елена Киселёва проверила ход ремонтных работ в детском саду № 87.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В детском саду «Вишенка» в микрорайоне Ракетное Урочище заканчивают капитальную реконструкцию — работы должны завершиться в понедельник, 12 октября.

В саду был отремонтирован пищеблок, проведен капремонт и термосанация зданияа, а также была улучшена материальная база учебного заведения, обновлены комнаты и группы.

— Это был садик из красного кирпича. Он был не очень выразительный, но внутри мы с помощью родителей старались, делали косметические ремонты, все по возможности. Потому что это все деньги. Сейчас, конечно, он современный, — рассказала заведующая хозчастью детсада Оксана Вишневская.

Ремонтные работы, добавила она, проводились при поддержке депутата горсовета Елены Киселевой, которая почти 3 года добивалась капитальной реконструкции здания.

— Нужны были значительные деньги для восстановления. Это практически финальная стадия. Начинали мы еще 2018 году. Это проектные работы, заход на строительную площадку. Немного были проблемы с финансированием — то много, то не очень, немного было буксирование подрядчика, — рассказала Елена Киселёва.

Она также добавила, что ремонт сада проводился за средства городского бюджета. Поэтому она недоумевает, почему объект был добавлен в список «Большой стройки» Владимира Зеленского.

— Что же, мы уже привыкли к этой практике: селфиться на фоне чужой работы, — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева недовольна, как финансируется ремонт детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.

Также об этой проблеме депутат высказалась в эфире коммунального телеканала «Март». Депутат отметила, что после включения детсада в президентский проект — облгосадминистрация начала требовать отчет о процессе его ремонта, но никакого государственного финансирования на него не выделено. Ремонт проводится только за счет средств бюджета Николаева.

Она потребовала разобраться с проблемой финансирования на завершение ремонта детского сада №87.