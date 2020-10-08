Мэр Николаева в 2013-15 гг, лидер областной организации партии «За майбутнє» убежден, что габаритно-весовые комплексы помогут если не решить, то хотя бы сгладить проблемы николаевских дорог.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, за пять лет город так и не приобрел ни одного габаритно-весового комплекса (ГВК).

— Можно говорить, что это заботы не местного самоуправления, а государственных структур. Но ведь проблема перегрузов напрямую касается именно городских дорог, которые у нас не успевают ремонтировать. Можно пойти таким путём: выделить земельные участки в стратегически важных местах, таких, например, как подъезды к мостам, потом за счет городского бюджета установить там ГВК, передать их на баланс КП «ЭЛУ автодорог» и дальше вместе с «Укртрансбезопасностью» и полицией контролировать вес проходящего грузового транспорта. Да, город на этом ничего не заработает, потому что взыскиваемые штрафы пойдут в госбюджет. Но зато такой подход поможет сохранить николаевские дороги от перегруза и сэкономить средства на их ремонт. Мы все в это крайне заинтересованы, — отметил Юрий Гранатуров.

Он подчеркнул, что ГВК на территории Николаева полностью не снимут проблему разбитых дорог, но однозначно внесут свой вклад в её решение.