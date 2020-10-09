Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева сообщила, что команда политсилы идёт в горсовет с чёткой программой первоочерёдных и стратегических действий.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Елена Киселёва акцентировала внимание на том, что в Николаеве на уровне официального документа не принята стратегия развития, не определены и не закреплены главные приоритеты города.

— Принимая непосредственное участие в работе городского совета, я чётко вижу и понимаю главную проблему нашего депутатского корпуса, а значит, и всей системы городской власти: депутаты часто, порой из лучших побуждений, хватаются за какие-то сиюминутные проблемы, не видя картины развития города в целом. Не видят, потому что на уровне официального документа не принята стратегия развития Николаева, не определены и не закреплены главные приоритеты. В результате городской бюджет каждый год из целостного и ясного документа превращается в лоскутное одеяло, — отметила она.

Елена Киселёва добавила, что в регламент работы городского совета необходимо внести пункты о чётких сроках подачи проекта бюджета, чтобы распределение средств было эффективным.

— К тому же, процесс создания бесконечных отделов и департаментов с безразмерными штатами и заоблачными зарплатами «на вырост» давно превратился в самоцель. Главной задачей стало не получение требуемых результатов за экономически обоснованную плату, а трудоустройство «хороших людей» и расчёты с влиятельными фракциями. Решить эту давнюю проблему можно лишь одним способом: на одной из первых сессий принять решение о внесении в регламент работы городского совета пунктов о чётких сроках подачи проекта бюджета для предварительного изучения депутатами и консультаций с избирателями и о механизмах общественного контроля за расходованием бюджета. Проект такого решения уже разработан нашей командой, — подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что Елена Киселёва проверила ход ремонтных работ в детском саду № 87.