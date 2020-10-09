Светлана Федорова

Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что не передаст больницам Николаева ни одного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом она написала у себя в Facebook.

Светлана Федорова опубликовала фото письма от начальницы горздрава Николаева Ирины Шамрай, которая обратилась к начальнику областного управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой передать или предоставить во временное пользование 6 аппаратов ИВЛ: 4 для городской детской больницы №2 и 2 для роддома №1 Николаева. В письме указывается о предварительной договоренности с генеральным директором компании «Нибулон» Алексеем Вадутрским, который ранее приобрел 6 аппаратов ИВЛ и передал их в качестве благотворительной помощи областной инфекционке.

На это Светлана Федорова заявила, что не отдаст ни одного аппарата ИВЛ и отметила, что все они, в том числе и полученные в качестве благотворительной помощи, находятся в собственности больницы.

— ИВЛ не отдам. Разгоняют тему - у Федоровой много ИВЛ. Не много, а ДОСТАТОЧНО. Я их вымаливала, выгрызала, вытаскивала и т.д. с марта. И не только олигарх покупал. А сейчас город, офигенно клавший плитку и поливающий грязью меня с весны, кричит сегодня: «Фёдорова с*ка, отдай нам аппараты, а то у нас нету!» «Поделись!» Ребята, а не охренели ли Вы? Они все у меня на балансе, - написала Светлана Федорова.

При этом, она отметила, что от количества аппаратов ИВЛ в больнице зависит уровень зарплаты ее сотрудников, и не важно, работают эти аппараты одновременно или нет.

— Работают они одновременно или нет — не ваше дело. И каждый аппарат, ну так придумала НСЗУ хитро формулу, от количества аппаратов зависит зарплата сотрудников моих. Так не плитку нужно было класть, ребята! Не площади мостить. И я орала об этом с февраля. А вы гнали меня со Штабов и затыкали рот. А теперь Вы решили (и так сложилось, что олигарх вам в помощь) меня задавить? Меня пугали тюрьмой за то, что плачу сотрудникам зарплату. Теперь вы тащите меня на допросы. Потому что бизнес (не государство!!!) делает в больнице ремонт и закупает лекарства до конца года. Единственная больница в городе и области, где лечение тяжелейших больных бесплатное и успешное и лучшие показатели по всем статьям! Да, за это нужно убивать, конечно, - написала Светлана Федорова.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился тем, что руководство областного центра лечения инфекционных заболеваний отказывается передать необходимые городу 6 аппаратов ИВЛ.