Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» отозвала иск против Николаевской городской избирательной комиссии о признании противоправными и отмене ряда постановлений Николаевской городской территориальной комиссии о регистрации территориальных списков 11 партий.

Об этом сегодня, 9 октября, заявил руководитель «ОПЗЖ» в Николаевской области, народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее адвокат Владимир Тимошин, представляющий интересы политсилы в суде, опубликовал на своей странице в Facebook копию постановления Николаевского окружного административного суда об открытии производства по иску «Оппозиционной платформы - За жизнь». Политическая партия требовала отменить постановления №№ 67-77, принятые на заседании теризбиркома 5 октября. Эти постановления касаются регистрации территориальных списков партий: «Европейская солидарность», «Слуга народа», ВО «Свобода», «Пропозиція», «Перемога Пальчевського», «Миколаївці», «За майбутнє», ВО «Батьківщина», «Наш край» и «Партія Шарія».

Рассмотрение дела в суде должно было состояться сегодня, 9 октября.

— Сегодня должен был начаться судебный процесс по иску политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии о том, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия своим бездействием привела к тому, что нарушила сроки регистрации территориальных списков партии, которые заявились для участия в выборах в Николаевский городской совет, - рассказал Юрий Загородний.

Он рассказал, что, горизбирком Николаева в срок до 29 сентября зарегистрировал только единые списки и не регистрировала территориальные списк, что, по его мнению, является грубейшим нарушением Избирательного кодекса Украины.

— Все парти из-за таких действий территориальной избирательной комиссии подлежат снятию с избирательного процесса. Но «Оппозиционная платформа - За жизнь», исходя из того, что Конституция является основным законом Украины, исходя из того, что по статье 1 Конституции Украина является демократическим правовым государством, исходя из 5 статьи Конституции Украины, что вся власть в стране принадлежит народу, и народ является носителем суверенитета и независимости Украины, исходя из статей 69 - 71 Конституции, что народ имеет право избирать себе власть, «Оппозиционная платформа - За жизнь» делает официальное заявление о том, что мы отзываем свой иск. Мы исходим из того, что все граждане Украины, в том числе жители Николаева, имеют законное право самим себе избирать себе власть и отдать свой голос за те политические партии, сторонниками которых они являются. Потому что никто не вправе забирать голос каждого гражданина нашей страны. Мы за то, чтобы на выборах у всех были равные условия, и на выборах должен победить тот, кому больше всего симпатизируют граждане Украины и жители Николаева. Мы глубоко уверены в нашей справедливости и том, что правда всегда побеждает и том, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» получит достойный результат и поддержку жителей Николаева на выборах 25 октября, - рассказал Юрий Загородний.

Также он прокомментировал решение Николаевского окружного админсуда, который отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал законным решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

— Мы выиграли очередную попытку власти снять нас с выборов. Потому что начиная с 25 сентября «Оппозиционная платформа - За жизнь» прошла не один судебный процесс, в результате которого нас хотели снять с выборов. Мы выиграли, и нас решением суда зарегистрировали на выборах в Николаевский областной совет, мы выиграли суд и нас решением суд зарегистрировали на выборах в Николаевский городской совет. Но и после этого, союз «Слуги - солидарности» продолжал делать все попытки, чтобы снять «Оппозиционную платформу - За жизнь» с выборов, особенно в Николаевский городской совет. И вчера, 8 октября, мы выиграли очередной суд. Власти в союзе с «Европейской солидарностью» не удалось не допустить представителей нашей партии к участию в избирательном процессе, - сказал Юрий Загородний.

Напомним, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене.