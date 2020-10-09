Лидер партии «За майбутнє», Николаевский городской голова в 2013-15 гг., Юрий Гранатуров убежден, что размеры материального вознаграждения медработников должны быть существенно увеличены. Для этого следует привлечь средства как городского, так и областного бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Главный приоритет для каждого человека — жизнь и здоровье, — отметил он. — Всё остальное — потом. Медики находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, среди них есть немало случаев инфицирования и даже смертей. При этом оплата их труда остаётся мизерной. Разрекламированное повышение зарплаты для медработников от Национальной службы здоровья пока не сработало, государство задерживает обещанные доплаты, зачастую они распределяются несправедливо. А врачи заслуживают достойного материального обеспечения уже сегодня, — сказал он.

По мнению Юрия Гранатурова, местная власть должна оказывать дополнительную материальную помощь к тому минимуму, который сейчас получает медработник. Пока об этом только говорят, многие николаевские медики уехали работать в другие города и государства.

— Чтобы остановить отток кадров и обеспечить справедливую оплату труда, нужна городская программа, в рамках которой каждый медработник будет получать из бюджета достойные средства, чтобы не искать лучшей доли на чужбине, — подчеркнул Юрий Гранатуров.

Также, по его мнению, нужна городская целевая программа обеспечения жильем, поскольку уровень зарплаты не позволяет большинству сотрудников коммунальных медучреждений решить жилищные вопросы.

— Достойная зарплата и возможность получить жилье помогут сохранить кадровый потенциал. Крепкий домашний тыл и возможность профессионального развития для врачей, — без этого никакая эффективная медицина просто немыслима! — резюмировал Юрий Гранатуров.