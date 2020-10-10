Согласно постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведения ПЦР тестирований на COVID-19, лаборатории будут осуществлять только анализ переданных им образцов на своем оборудовании.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, пишет Украинская правда.

– Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании. Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование, - заявил министр.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.