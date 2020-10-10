Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в избирательной программе, которая является ключевым документом для работы в горсовете депутатов от «ЕС», однозначно определён принцип: все вопросы, связанные с бизнесом, должны прорабатываться и реализовываться только при непосредственном участии с его представителями.

Об этом пишет пресс-служба партии.

Елена Киселёва подчеркнула, что уже много лет подряд различные программы, призванные создать единые и равные для всех и каждого правила ведения предпринимательской деятельности в Николаеве, принимаются «во имя предпринимателей, но при этом оказываются для этих самых предпринимателей либо полной неожиданностью, либо такой же полной абстракцией».

- Практика общественных советов придумана не нами. Но, к сожалению, чаще всего такие советы носят исключительно факультативный характер: их могут послушать, важно покивать головой, пообещать «принять во внимание, углубить и расширить», а потом пойти и сделать по-своему. Нигде не прописано, какой статус вообще могут иметь рекомендации или требования таких советов, - сказала Елена Киселёва.

Депутат уверена, что только внесение в регламентирующие документы горсовета чётко выписанных полномочий общественных советов (причем, совет по предпринимательству – отнюдь не исключение) позволит не только поднять авторитет общественных комиссий, но и наполнить решения городского совета подлинным содержанием, ориентированным на реальные потребности общины.

Ранее депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева сообщила, что команда политсилы идёт в горсовет с чёткой программой первоочерёдных и стратегических действий.