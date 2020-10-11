Городской голова Николаева в 2013-2015 годах, лидер областной партийной организации «За майбутнє» Юрий Гранатуров заявил, что центральная власть уже давно хочет избавиться от ответственности за самые проблемные сферы жизни в стране, и под видом децентрализации полностью нагрузить на местные власти непосильную ношу.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает пресс-служба политсилы.

— Чтобы снять с себя ответственность за тарифную политику Киев хочет переложить всё на местную власть, заставить её в одиночку тянуть этот воз. И никто не хочет просчитывать ни элементарные экономические условия, ни технологические особенности. Такой поход может полностью разбалансировать всю систему тарифной политики, — уверен Юрий Гранатуров.

По словам Юрия Гранатурова, неспособность нынешней власти эффективно использовать свои полномочия и её желание переложить ответственность на местное самоуправление касается практически всех ключевых направлений.

— Проблема ведь не только в передаче на места ответственности за тарифы, водоснабжение и другие вопросы ЖКХ, центр пытается переложить на местную власть и профтехобразование, и многие другие сложные и затратные сферы. А сами потом будут сидеть в эфирах, и умничать о большой политике, о влиянии на власть ставленников Запада или ставленников Востока. А кто будет говорить о том, что нужно миллионам простых людей, которые сегодня уже не знают, как им выживать?! — сказал он.

Ранее Юрий Гранатуров заявил, что реальные действия нынешней власти полностью противоположны её обещаниям и декларациям.