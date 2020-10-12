В воскресенье, 11 октября, на территории Николаевской области пожарные потушили возгорание 3,7 тонны соломы и 3 тонн сена.

Об этом сообщае Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечаестя, что в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Мичурина в селе Троицко-Сафоновом Казанковского района.

К месту направлено отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что горит сено и солома на открытой территории. Пожар на площади 30 м2 в 17:06 локализован и в 18:15 ликвидирован.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. ОтГСЧС привлекались 3 человека и 1 единица техники.

Напомним, 9 октября, в Николаевской области из-за замыкания проводки произошел пожар на территориях частных домовладений.