Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Рамиль Агабеков рассказал о планах развивать в городе спорт.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Он также отметил, что спорт в Николаеве переживает кризис, поскольку многие профессиональные спортсмены вынуждены уезжать работать за границу.

— На данный момент спорт в нашем городе переживает кризис. Объясню с чем это связано. В залах толком не осталось профессиональных спортсменов. Говорю это не потому что где-то услышал это или кто-то мне сказал, а потому что сам это вижу. Из 20 профессиональных спортсменов, которые ездили на соревнования, в зале мы сейчас можем наблюдать 1-2 человека, а остальные либо уехали на заработки в другую страну, либо были вынуждены пойти в другую сферу деятельности, не связанную со спортом, хотя могли прославлять наш город на весь мир. Я не перестану говорить, что Николаев — это столица спорта в Украине, поскольку у нас очень большое количество спортсменов, чемпионов Украины, чемпионов мира, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов. Самая главная задача — это поддержка спортсменов, чтобы они думали только о том, как выиграть, а не о том, за какие деньги поехать на соревнования, - сказал Рамиль Агабеков.