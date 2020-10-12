Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 3 округу от партии «Слуга народа» Елена Плахотная рассказала, почему решила баллотироваться на выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Елена Плахотная 17 лет занимается юридической практикой, была помощником народного депутата и имела опыт работы в предвыборном штабе. Рассказала, что именно этот багаж знаний помог понять, как сделать так, чтобы работа местной власти была эффективной.

— Работая в предвыборном штабе, теперь уже народного депутата Александра Гайду, я увидела, с какими проблемами обращаются горожане к кандидату. Осознала, сколько поточных вопросов не уровня Верховной рады, их можно и нужно решать органам местного самоуправления. Такие проблемы реально решить, стоит только приложить усилия, немного внимания уделить простым жителям города. Я понимаю и осознаю, как важно быть профессионалом, быть ответственным за свои слова и поступки, — рассказала Елена Плахотная.

Именно профессиональная деятельность помогла понять Елене Плахотной, чего не хватает городскому совету для эффективной работы.

— Самое главное это работа в команде. Мы должны быть единым механизмом, работать как часы. Наладив командную работу шаг за шагом сможем воплотить задуманное. Я знаю проблемы жителей своего округа, знаю с чем они каждый день сталкиваются. Поэтому я приняла решение баллотироваться в депутаты дабы стать частью большой команды и иметь возможность отстаивать интересы горожан, — кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 3 округу от партии «Слуга народа» Елена Плахотная.

Также ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, что баллотируется на выборы дабы иметь возможность сделать Николаев безопасным и комфортным городом.