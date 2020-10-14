Мэр Николаева Александр Сенкевич хочет до выборов сформировать бюджет города на 2021 год для нового депутатского корпуса.

Об этом он сказал во время эфира в соцсетях 13 октября, передают НикВести.

По его словам, необходимо сформировать бюджет, включив туда решение накопившихся проблем.

— Думаю, что нам нужно будет сформировать бюджет. Фактически, новый городской совет придет в декабре. Мы будем предлагать те проблемы и вопросы, которые остались за много лет нерешенными, и на тех округах, где не было депутатов. Ну а депутаты будут рассматривать и принимать решение, что делать с этим бюджетом — принимать или нет, — сказал мэр.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что главной проблемой города на сегодня является горсовет, который не способен решить все проблемы жизнедеятельности Николаева.

В ответ на это Сергей Кантор заявил, что мэр Александр Сенкевич «плюнул депутатам в лицо» заявив, что текущий созыв горсовета — главная проблема Николаева.

Позже Сергей Кантор на сессии потребовал от мэра Александра Сенкевича извиниться перед депутатским корпусом за высказывания о их работе за последние 5 лет.